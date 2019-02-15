搶救竹縣客語流失 社團盼縣府成立客家事務局

2019-02-15 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



搶救客語！新竹縣是全台客家人比率最高的「客家大縣」，客家人口比例高達73.6%，但是縣內的客家相關社團卻指出，新竹縣小學生客語能力差，大多數50歲以下父母客語能力也有限，為提振新竹縣內客家人的客家意識及客家認同度，扭轉客語即將滅絕的命運，相關社團13日特地拜訪縣長楊文科，希望新竹縣也能成立「客家事務局」。

新竹縣客家相關社團表示，根據交通大學客家學院調查發現，全台「四海大平安」五大客語腔中，新竹縣的海陸腔客家人客家意識及認同度最低，縣內小學客語開班率僅約30%，小學生客語溝通能力差，父母在家也不用客家話與子女溝通。

而竹苗兩縣客家人口雖相當，但107年客語初級認證，新竹縣報名人1238人，僅有苗栗縣的29.3%。目前新竹縣能說流利客語的人不斷減少，若不想辦法改善的話，預估再過10到20年，客語可能在新竹縣消失。

為了提升新竹縣客家人的客家意識及客家認同度，扭轉客語即將滅絕的命運，新竹客語口譯協會理事長謝賜龍、新竹縣海陸客家語文協會理事長莊萬貴等人，率領新竹縣相關客家社團負責人拜訪楊文科，說明新竹縣客語嚴重流失現況，對搶救新竹縣客家語言文化獻策。

楊文科也立即指示縣府團隊展開行動，計畫在縣府內開設公務人員客語班，一、二級主管優先參加，增強客家鄉親對縣府施政好感，未來縣府內部會議改為客語為主，舉辦各種客家活動也都盡量講客語。