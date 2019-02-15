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汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗縣府成立專案辦公室，18日上午9點起受理汰換節能冷氣、冰箱補助申請。記者黃瑞...
苗栗縣府成立專案辦公室，18日上午9點起受理汰換節能冷氣、冰箱補助申請。記者黃瑞典／攝影
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苗栗縣府住宅節電設備汰換計畫獲經濟部核定1010萬元，將補助汰舊換新的冷氣1700台、冰箱1600台，每台以3000元為上限，每戶3台為限，2月18日上午9點起開放申請，去年12月7日以後購買者也可申請，資格審查通過後才有補助，額滿為止。

縣府工商發展處長黃智群表示，去年3月獲經濟部補助4000萬元推動住商節電計畫，其中3000萬元用來補助服務業等汰換空調及照明設備，480萬元用來補助家電汰舊換新，因仍有剩餘款，且家電補助需求熱烈，因此向經濟部提出調整計畫，用來補助汰換耗能較高的冷氣、冰箱，已獲經濟部核定。

他說，將補助汰舊換新的冷氣1700台、冰箱1600台，產品需具能源局登錄「能源效率分級」標示為1級或2級的產品，冷氣能力每千瓦補助1000元，每台以3000元為上限，冰箱每公升補助10元，每台以3000元為上限，每一裝機地址補助以3台為限。

黃智群說，此項補助採先申請制，申請後經縣府通知符合補助資格才檢據核銷，因這項補助可回溯至去年12月7日所購買的產品，在此期限內購買的冷氣、冰箱也可提出申請，縣府將成立專案辦公室於2月18日上午9點開始受理申請。

他說，申請後經資格審查符合規定者才能給予於補助，且補助額滿為止，詳情可電洽（037）558261謝小姐、559952王小姐、559911林先生。

經濟節電
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