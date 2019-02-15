桃園家扶16日點亮學子星光 為弱勢生籌豬福金安學

2019-02-15 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



「過年是一天，過生活是一冬(閩南語「年」的意思)」，當大家享受新春氛圍時，弱勢家庭卻憂心柴米油鹽以及孩子學費著落。家扶基金會2月份串連全台各地家扶中心在各地舉辦46場「點亮孩子星光」義賣，邀請民眾一同參加，以助貧行動拉開新春開學序幕。

「點亮孩子星光」義賣活動將為弱勢孩子籌募1000萬元豬福金(祝福金)安學，桃園家扶中心義賣活動16日在家樂福內壢店舉辦，現場準備了許多好康義賣品，有生活用品、衣物、鞋類、包包等。從義賣品的募集、整理到當天的叫賣，都是由桃園家扶中心大專生包辦。

小美是桃園家扶受扶助學生，今年大學四年級，父母年邁都領有身障手冊，她希望出社會後可以賺錢多照顧雙親和回饋家扶一樣的公益團體。小美一家人租屋生活，房子長不少壁癌還有漏水問題，雖然多次向房東反映，但房東回說「能忍受就繼續租，忍受不了就搬走」，礙於租金考量，一家人只好繼續住 。

上進的小美除了認真學習，還喜歡打籃球，也利用課餘時間打工，在學期間分別考到繪圖Adobe llustrator、Photoshop等相關資訊証照。她還從大專服務時數過程學習「取之於社會、用之於社會」，試想，如果沒有領到每學期的家扶獎助學金，她就需要多兼幾份工，也會影響到籃球練習時間，甚至無緣考到自己夢寐以求的C級籃球裁判。

小美最大心願，就是靠自己的力量改變貧窮的家境，因此打工補貼家用，希望父母不要再憂心金錢問題，她更明白教育是脫貧唯一的道路，課業從不鬆懈，為了家人和理想，上課、打工、練球都要顧，雖然辛苦但她從不放棄前進。

桃園家扶中心主任張伏杉說，桃園家扶扶助1500個家庭，約3200名弱勢孩子，弱勢家庭子女能透過教育管道來翻轉貧窮，普遍面臨學費與生活費的貧頸，唯有穩定的經濟援助，才能提供孩子適當的資源，讓他們安心學習和儲備脫貧的能量。