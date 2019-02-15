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桃園老舊校舍多 沒執照難補強

2019-02-15 07:55聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園市國中小學民國88年以前興建的老舊校舍有1169棟，需要補強或拆除有459棟，不過些許學校校舍沒使用執照、建築執照，礙於法規需要補強，即使政府有經費可申請，也是困難重重。

市府教育局教育設施科專員魏新奇說，921大地震後校舍耐震程度受到重視，經盤點全桃園市國中小學需補強或拆除的校舍459棟，目前已拆除重建66棟、補強355棟，今年也已核定其餘需補強的23棟、拆除15棟。

有不少國中小校長提及，學校校舍已有30到50多年歷史，有些校舍老舊不堪，想要加裝電梯、無障礙樓梯等設施，雖有經費可請領，卻因沒有使照、建照，無法加裝硬體設施，也有學校因為學生數倍增，想擴建校舍也因老背少結構有安全疑慮。

教育局長高安邦表示，早年法規不嚴謹，因此許多學校沒有合格建照、使照，若要補照快一點3年、慢則10年以上相當不易，但市府每年都會進行校舍結構安全鑑定，106到去年近三年就花費6.7億元，協助各國中小學補強109棟。

除耐震補強，市府今年也編列1億5200萬元，協助64所國中小學進行教育設施改善，像是大溪區內柵國小的操場PU跑道用了10多年，早已平滑有安全問題，因此拆除重建。

或是建國國小等學校因多媒體教學設備倍增，擔心預防電力流量不穩，可能有公共意外發生，也協助改善校舍電源；幸福國中等24校，則是校園廁所馬桶、汙水管線老舊，教育局也補助修建廁所。

魏新奇指出，校園耐震補強預計今年底前全數完工，明年會持續進行結構安全鑑定，由各校提出申請，只要經結構技師鑑定有疑慮，會再請專家評估要改建或進行補強。

全桃園市國中小學需補強或拆除的校舍459棟，目前已拆除重建66棟、補強355棟，...
全桃園市國中小學需補強或拆除的校舍459棟，目前已拆除重建66棟、補強355棟，今年也已核定其餘需補強的23棟、拆除15棟。圖／市府提供
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全桃園市國中小學需補強或拆除的校舍459棟，目前已拆除重建66棟、補強355棟，...
全桃園市國中小學需補強或拆除的校舍459棟，目前已拆除重建66棟、補強355棟，今年也已核定其餘需補強的23棟、拆除15棟。圖／市府提供
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教育局廁所921大地震
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