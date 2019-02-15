幫上千對新人登記結婚 單身的他盼今年幸福到來

2019-02-15 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



今天為西洋情人節，不少新人為沾喜氣，選擇在這天登記結婚，不僅日期好記，也能同步慶祝情人節與結婚紀念日，桃園八德戶政事務所科員林志成，多年來協助辦理民眾登記結婚，見證民眾喜悅時刻，至今單身多年的他，「被放閃」雖司空見慣，但仍然希望今年自己可以脫單，期盼幸福到來。

出生於桃園大溪的林志成，畢業於政治大學會計系，他認為自己的性格較傳統，做事喜歡穩紮穩打，因此畢業後服完兵役，準備一年多順利考取公職，曾於新北市三峽戶政事務所、大溪區公所服務，並於102年調至桃園八德戶政事務所。

在戶政事務所為民眾辦理出生、結婚、死亡登記等業務，林志成說，近年來觀察到不少八年級生結婚率高，「但離婚率也很高」，很佩服年輕人敢愛敢恨的特性。而戶所人員時常面對民眾歡喜登記結婚，結果下一對要受理怨偶離婚，或是民眾悲傷為家屬辦死亡登記，悲歡離合、情緒轉換，全在一瞬間。