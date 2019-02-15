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幫上千對新人登記結婚 單身的他盼今年幸福到來

2019-02-15 00:04聯合報 記者許政榆╱即時報導

今天為西洋情人節，不少新人為沾喜氣，選擇在這天登記結婚，不僅日期好記，也能同步慶祝情人節與結婚紀念日，桃園八德戶政事務所科員林志成，多年來協助辦理民眾登記結婚，見證民眾喜悅時刻，至今單身多年的他，「被放閃」雖司空見慣，但仍然希望今年自己可以脫單，期盼幸福到來。

出生於桃園大溪的林志成，畢業於政治大學會計系，他認為自己的性格較傳統，做事喜歡穩紮穩打，因此畢業後服完兵役，準備一年多順利考取公職，曾於新北市三峽戶政事務所、大溪區公所服務，並於102年調至桃園八德戶政事務所。

在戶政事務所為民眾辦理出生、結婚、死亡登記等業務，林志成說，近年來觀察到不少八年級生結婚率高，「但離婚率也很高」，很佩服年輕人敢愛敢恨的特性。而戶所人員時常面對民眾歡喜登記結婚，結果下一對要受理怨偶離婚，或是民眾悲傷為家屬辦死亡登記，悲歡離合、情緒轉換，全在一瞬間。

個性害羞、內向，但人緣相當不錯，林志成感嘆，因為工作忙碌關係，較少機會認識新朋友，每天看著新人來登記結婚，「被放閃也不是一天兩天的事」，但今年仍然許下心願，希望可以認識到不錯對象，加上最近有同事「夢到參加林志成婚禮，且新娘很活潑」，讓他燃起熊熊希望。

桃園八德戶政事務所科員林志成，多年來協助辦理民眾登記結婚，見證民眾喜悅時刻，至今...
桃園八德戶政事務所科員林志成，多年來協助辦理民眾登記結婚，見證民眾喜悅時刻，至今單身多年的他，「被放閃」雖司空見慣，但仍然希望今年自己可以脫單，期盼幸福到來。記者許政榆／攝影
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桃園八德戶政事務所科員林志成，多年來協助辦理民眾登記結婚，至今單身多年的他，希望...
桃園八德戶政事務所科員林志成，多年來協助辦理民眾登記結婚，至今單身多年的他，希望今年自己可以脫離單身，期盼幸福到來。記者許政榆／攝影
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結婚情人節
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