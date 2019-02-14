保母投入寄養家庭更穩定 有托育經驗好上手

2019-02-14 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



寄養媽媽林雅萍（左）目前照顧兩名7歲大的寄養童，就讀小一的「凱凱」平常喜歡玩拼圖，兩人互動溫馨。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook 7歲寄養童「凱凱」來自受虐家庭，3年前被送到寄養家庭時，身上滿是被皮帶抽打瘀傷，讓人看了心疼，接手照料的寄養媽林雅萍與丈夫細心照料，陪孩子融入全新的家庭環境，凱凱雖有過動症狀，但活潑懂事。已投入寄養服務20年的林雅萍說，這些孩子需要人疼，盼更多人投入照顧行列。

59歲林雅萍與丈夫投入寄養家庭，現在照顧兩個7歲大寄養童。她說，自己是保母，也開設托嬰中心，面臨少子化困境，保母收入不穩定，因而加入寄養家庭，由於有托育經驗，照顧寄養童好上手，且有家扶中心資源挹注，並不如想像困難。

林雅萍坦言當保母壓力反而大，照顧孩子得小心翼翼，否則難向家長交代；其次是沒人能接手，無法想休息就休息，也不敢生病，擔任寄養家庭少了家長的挑剔壓力，照顧起來彈性許多，若暫時無法照料，也可申請喘息服務休息。

桃園市寄養家庭服務費每月2萬多元，部分保母考量托育收入較高，對投入寄養興趣缺缺，林雅萍認為，多數父母只生一、二個，保母行業競爭激烈，帶孩子很難一個接一個，反觀寄養家庭穩定許多，只怕寄養童「沒人帶」。

林雅萍照顧過十多個寄養童，她感嘆，有的孩子受父母長期虐待，看到大人會害怕，出現擔心挨打的反射動作，有的則因父母入獄且家人無力照料，只能被迫送往寄養家庭。

「要給予孩子十足安全感，並全心全意陪伴」，林雅萍說，寄養童初到時，難免陌生防衛，甚至因想家大哭，她與丈夫會盡量讓孩子釋放情緒且不糾正錯誤，等孩子熟悉環境後，再慢慢指導常規，當作親生孩子般照顧，相互陪伴就能獲得溫暖回饋。