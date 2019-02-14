桃園燈會告白牆鑽石隧道 「情人主題花燈」浪漫亮點

2019-02-14 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



2019桃園花燈連續展出13天，因應西洋情人節，桃園市府也特地於三民主燈區，規劃一系列「情人主題花燈」，包括「一千零一道幸福」桃花廊道、「告白時刻」愛的光牆、「不能說的秘密」粉紅色情書、「永恆的愛戀」鑽石隧道以及千朵玫瑰燈打造的「浪漫玫瑰園」，邀民眾共度浪漫情人節。

觀光旅遊局局長楊勝評指出，今年桃園燈會沿著南崁溪，規劃47組特色燈組，分別於桃園三民運動公園（桃園三民主燈區）、桃園汴洲之美橋（水汴頭燈區）、龜山星月橋（龜山燈區）、蘆竹竹夢橋（蘆竹燈區）等4大燈區展出，包括阿拉丁神燈、胡桃鉗、綠野仙蹤及愛麗絲夢遊仙境等童話主題主燈。

因應情人節，三民主燈區也設計5大浪漫花燈，其中「一千零一道幸福」長達40公尺的桃花廊道，為今年桃園燈會最長的一座燈組，廊道中桃花燈閃閃發光，象徵桃花朵朵開，情人漫步可享受浪漫幸福，單身者也不怕，走完桃花廊道也能充滿粉紅泡泡，散發魅力招桃花。

滿溢I LOVE U字樣和情侶圖案的「告白時刻」光牆，提供夜間拍照光源，讓民眾可拍出清晰美照，留下甜蜜合影。「不能說的秘密」粉紅色情書，燈組前提供「發光留言板」供民眾借用拍照，可在發光留言板上寫下最想跟情人說的話，合影留念紀錄這甜蜜時刻。

「永恆的愛戀」一圈圈鑲滿鑽石的粉嫩光環，象徵閃耀永恆的愛戀，周圍的玫瑰花點綴洋溢幸福氛圍的光廊，讓人感受滿滿愛意。「浪漫玫瑰園」為這次三民主燈區隱藏版燈組，由千朵玫瑰花燈構成巨大愛心，可讓大家步入拍照，歡迎大家來尋覓玫瑰愛心，體驗被玫瑰花燈環繞的驚喜及幸福感。