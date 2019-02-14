粉紅「愛的電話亭」 拍照打卡還可體驗一日DJ

2019-02-14 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



愛要勇敢說出口！桃園八德廣豐新天地購物商城，今年和心動電台合作「一日DJ你來當」愛要勇敢說出口活動，特別設計粉紅色「愛的電話亭」以及粉嫩色系雲朵、氣球網美牆，超萌裝飾成為網美最新打卡景點，且電話亭還能錄下真情告白、或想點播歌曲，民眾有機會擔任廣豐新天地和心動電台一日聯名DJ。

因應情人節，廣豐新天地行銷副理鍾宛君表示，廣豐新天地特地和心動電台合作，設計「愛的電話亭」邀請民眾勇敢說出愛，超粉色系的電話亭不僅可拍照，即日起至3月7日，民眾可在電話亭內錄下對心儀的他或另一半的真情告白，以及想點播歌曲，有機會可擔任一日聯名DJ，錄音將於3/11至3/14於心動電台整點播放，參加活動還可抽廣豐約會基金1000元及國賓雙人電影票等好禮。

沒有告白對象的民眾也沒關係，只要在活動期間2/14至3/7，與閨蜜好友偕伴在電話亭、氣球網美牆拍照上傳instagram，並公開標記 「@kwongfongplaza #廣豐情人節」，可抽多拿滋甜甜圈及國賓VIP電影票等好禮。