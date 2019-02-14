竹縣遲無標準溜冰比賽場 預計這兩年竹北、湖口將竣工

2019-02-14 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



場地在哪裡？新竹縣竹北溜冰標準場地、湖口王爺壠公園都流標十多次，竹北場地去年發包，可望今年完工。湖口場地上個月發包、本月23日即將動土，消息傳出，振奮人心，選手們開心「終於不用再東奔西跑」。

新竹縣以往沒有200公尺標準競速滑輪溜冰場，選手們得到外縣市練習比賽場地，假日東奔西跑，相當辛苦。竹北與湖口的場地都難產，歷經近3年、流標十多次，才順利開工，竹北去年動土，預計今年9月中竣工。湖口上個月發包、本月動土，預計明年6月竣工。

選手們說，平日練習都在學校，快比賽時還得凌晨三、四點出門到比賽場地練習，希望能盡快有一座標準場地就近練習，「未來若有很多機會練習，就能拿下更多好成績」。

「沒有像樣的運動場地！」縣議員吳淑君指出，湖口是新竹縣第三大鄉鎮，但卻沒有體育場地，滑冰、網球、籃球等，如今運動公園得標，期望能為鄉親帶來好的運動空間。特別是，目前直排輪隊有分初級、中級等班，練習與競速因速度不一，很難同時間練習，的確需要標準場地能讓選手熟悉比賽實況。