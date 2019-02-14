林智堅的前世情人！開口就說愛把鼻 萌翻網友

2019-02-14 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



今天是西洋情人節，新竹市市長林智堅今天被市府小編突襲直問「情人節要跟老婆怎麼過？」林智堅笑說，他與老婆有默契不過情人節，但在他們心中「天天都是情人節」，他也現場打電話給妻子準備示愛，想不到接起電話是小女兒，開口就說「愛把鼻」還唱起小星星，超萌聲音讓網友直呼「太可愛了。」

林智堅趁著情人節向老婆說聲「情人節快樂！」表達心意，還拿起電話打給老婆要說聲情人節快樂，沒想到接起電話不是老婆，而是小女兒「妹妹」，超萌聲音直接叫「把鼻」，讓林智堅瞬間嘴角失守滿臉笑意，直問「妹妹你在做甚麼」，妹妹不僅大方回答「上音樂課」，還電話中獻唱小星星全曲，林智堅也用娃娃音問：「愛把鼻嗎？」女兒甜甜的大喊「愛！」林智堅滿足神情溢於言表，讓網友直呼「小情人好暖心！」

最後，林智堅也向老婆說聲「情人節快樂」，卻被回嗆「你為什麼講的那麼尷尬？」林智堅一下子臉紅，還說「不是！他們非要我在直播上講」，電話結束後小編也犀利提問，是不是已經是「老夫老妻」，林智堅笑說「我們一直保持著戀愛的感覺。」這也是林智堅首度在鏡頭前大方示愛放閃，展現暖爸、好老公一面。