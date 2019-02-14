異鄉客落腳苗栗 彭德俊：認同並願付出就是返鄉

2019-02-14 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊、文觀局會計主任蕭雅文夫妻都非苗栗人，在苗栗相戀、成家，10多年來共同看見苗栗的美好，選擇在苗栗落地生根，尤其他主管青年業務後，體認到自己正在體現另一種型態的「返鄉」，他認為，「只要認同這片土地並願意默默付出，就是一種返鄉」。

44歲的彭德俊是縣府年輕的局處長之一，民國92年高考及格分發到苗栗縣府服務，妻子蕭雅文隔年基層特考也進入苗栗縣府，兩人因業務關係密切聯繫，情投意合譜出戀曲，交往3年後結婚，他笑說，婚後夫妻始知岳父早透過同事把他的人品、個性及身家都調查一遍，感謝同事的「吹捧」成就他的婚事。

彭德俊是桃園人，妻子則是台北市人，在苗栗一待10幾年，都喜歡苗栗的民風純樸，消費低廉，更有濃厚的人情味，認同苗栗的美好，且在縣府也能發揮所長，因此選擇在苗栗購屋落腳，體現另一種型態的青年返鄉。

他說，苗栗是非6都唯一成立青年專責單位的縣市，希望透過年輕人的創意與思維讓苗栗銳變，縣府也以政策及行動支持，陸續成立3處青創基地，提供青年創業空間及輔導，已至少輔導30名青年成功創業，也有青創團隊陸續進駐，進而營造青創品牌聚落。

彭德俊說，縣府提供青年發聲的平台，舉辦青年論壇及成立青年事務委員會，透過溝通了解青年的需求，並設有青創輔導團主動協助，他舉例說，曾有在地青年以爆米花創業，原本僅透過網路販售，經輔導後不僅打開知名度，也透過國際創業比賽打開視野，現在已在對岸成功展店。