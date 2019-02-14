超克難！沒練習場地 這支直排輪隊14次蟬聯全國總冠軍

2019-02-14 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新湖國小直排輪隊從2014年中正盃全國賽起，每年參加會長盃、總統盃、中正盃等3項全國賽事，已14度蟬聯全國總冠軍，成績斐然，竹縣無場地，選手們在廢棄籃球場、停車場練習，摔到破皮流血，家長們不捨。幾年後進到學校，但國小滑冰場非比賽標準場地，如今仍每周假日奔外縣市訓練，相當克難。

十年前，幾位兒童因溜冰而認識，家長們成立湖口鄉滑輪溜冰協會，聘專業教練指導，帶孩子東奔西跑比賽，這隻雜牌軍因屬於鄉級團隊，與縣市級團隊相比，常遭人冷眼相待，甚至協會拿不到選手級的裝備，只能透過教練協助。

不僅如此，連找場地都很困難，總幹事葉治豪苦笑，起初找不到場地，一夥人在廢棄籃球場練習，地面坑洞多，選手們常摔著四腳朝天。後來移到停車場空地，但一摔到柏油地就皮開肉綻，家長在旁紅了眼眶。103年新湖國小整修校內溜冰場，讓選手們終於有可練習的地方。

不過，由於國小練習場地非標準比賽用地，且新竹縣尚無標準場地，選手們假日得到外縣市的標準場地練習。當比賽期來臨，常常清晨五點多，家長帶著選手提前出發到比賽的場地訓練，直到傍晚才返回新竹。

葉治豪說，比賽地區遍及全國，每當比賽開始，有時得提早兩週來熟悉場地，背後靠著是家長們支持。平日晚間近百位小選手在學校練習，二、三十位家長出席，忙著鋪地墊讓選手們通過，避免破壞到PU跑道，大家彼此支援，反而更像一家人。

談到連霸的關鍵，葉治豪說，總冠軍是以團隊累積的積分為主，光靠金牌拿不到，要大夥一起努力、進步。訓練時不著重個人，以大家為主，凝聚力強。

直排輪隊分為休閒、進階、選手班，晚間、假日都得練習，近百位選手需要很多家長從旁協助，大家都會幫忙照顧其他家小孩，感情很好。當孩子跌倒時，大家都有默契不上前扶，「不怕挫折，再爬起來永遠有機會」。

六年級選手蔡之祈在小一剛加入直排輪社時，其他人都已丟完一圈，他還在彎道，一度相當沮喪，在教練和夥伴的鼓勵下，他感動「我一天天進步，還能代表學校比賽」。

蔡之祈表示，他因粗心而輸了比賽，母親鼓勵他「想贏，就要努力」，讓他訂下每場比賽要前三名，至今堅持每天晚間到學校練習直排輪，「希望能在小學生涯的最後幾場比賽，拿下完美成績」。

四年級選手黎祐綸從中班開始練習，小一就當上了正式的選手，他說，每次比賽就心跳加速，比賽有趣又好玩。