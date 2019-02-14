影／情定舊山線「鐵不出軌」 苗栗RAIL BIKE成愛情列車

2019-02-14 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



今天是西洋情人節，苗栗縣政府與舊山線鐵道自行車經營業者特別推出「情定舊山線」鐵道車愛情首航活動，安排浪漫的節目和場景，讓多對情侶、夫妻體驗搭乘Rail Bike，在遊客見證及祝福下，一起敲響幸福鐘，苗栗縣長徐耀昌也當眾向妻子蔡麗卿下跪示愛，製造歡樂甜蜜的氣氛。

苗栗縣文化觀光局表示，苗栗縣打造舊山線鐵道自行車Rail Bike，去年7月開始試營運，到去年底已約有5萬人次搭乘，體驗舊山線鐵道文化、風景之美，今年2月展開第二階段試營運，縣府特別在情人節與業者規畫這次特別活動，未來在特殊節日也會有愛的系列活動安排，推出「愛情專車」，為鐵道自行車營運及苗栗觀光加溫。

上午情定舊山線活動在勝興車站舉辦，有十多對夫妻、情侶參加，主辦單位設計了趣味遊戲、橋段讓參加的佳偶示愛，包括兩人合力用身體擠破氣球、下跪獻花並用抽中的外國語言說出「我愛妳」，趣味場景逗得台下笑呵呵，活動橋段結束後，大家分乘鐵道自行車出發賞景、品嘗情人節浪漫午餐。

從台南來的年輕情侶林先泰、張允馨是在澳洲打工認識的，兩人目前穩定交往中，這次活動是林先泰悄悄報名安排的，張允馨事前不知情，上午到場後很驚喜、開心，幫男友打了101分。