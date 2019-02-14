浪漫情人節香水口紅搶手 世堅扶龍表網瘋缺貨詢問高

2019-02-14 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



一年一度西洋情人節，桃園市的百貨、購物中心今天到晚上充滿「粉紅」色彩，香水、口紅搶手，桃園遠東百貨鎖定小資族小家電情人節促銷，首推菲利浦粉紅煮水壺搭配瑰蜜粉微電鍋特價3990元將近五折，大江購物中心推出情人節促銷化妝品、香氛商品促銷，更與COLD STONE酷聖石攜手推出全台獨家「愛scream告白冰淇淋」情人節告白活動，新光三越站前店推買520元送一朵玫瑰花，讓情侶歡度浪漫情人節。

日前市議員王世堅送高市長韓國瑜父女的「踢不爛」父女表，被網友瘋傳「王世堅扶龍表」如今缺貨，趁著西洋情人節，中壢大江購物中心、遠東百貨不少民眾詢問「扶龍表」送禮，大江購物中心說，這款父女表遭韓粉瘋傳搶手缺貨，目前全台都在搶貨，該店專櫃也在調貨，如搶到新貨就開賣。

桃園遠東百貨主管今天下午說，為搶攻情侶送禮商機，推出雙人組合幫助情侶加溫，今年情人節商品以粉嫩俏麗外觀成為送禮主流，今天到27日百貨服飾累計滿5千送4百元抵用券，今年鎖定小資族小家電最暢銷，首推菲利浦粉紅煮水壺搭配瑰蜜粉微電鍋特價3990元將近原價打五折搶手，情人節禮盒的小熊巧克力禮盒特價100元，讓熱戀情侶甜蜜過節。

中壢大江購物中心今天到17日推出情人節促銷回饋活動，凡購買化妝品、香氛、內衣、飾品配件單櫃消費滿3千元送3百元電子現金券，珠寶或鐘錶專櫃單筆消費滿5千現抵5百元，該店與COLD STONE酷聖石攜手推出全台獨家「愛s cream 告白冰淇淋」活動。

大江購物中心表示，今天到28日只要現場購買一款冰淇淋及完成指令上傳至社群網站IG，機會獲限量冰淇淋買一送一兌換券，並有機會參加官方粉絲專頁人氣票選活動，優勝者獨得買一送一券10張甜蜜過節。