他喪偶她失婚 網路相識相愛決定共度一生

2019-02-14 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



曾經歷過離別，才更珍惜得來不易的緣份！57歲的蔡育榮多年前喪偶，透過網路交友軟體，認識了失婚的51歲苗延秀，雖兩人過去曾經歷不完美婚姻，但透過互相聊天認識，發現彼此個性契合，也更珍惜彼此緣分，交往一年後決定在今年西洋情人節登記結婚，及時把握幸福當下。

蔡育榮目前任職紡織業主管，和前妻育有3名子女，但多年前前妻離世，獨留他照顧3個孩子。對愛情不放棄希望的蔡育榮，曾有不少親朋好友介紹對象給蔡，但都沒有遇到心靈契合夥伴。

透過網路交友軟體，蔡育榮認識到同樣育有3子女、擔任公司會計的苗延秀，2人話題一開停不下，且網友身分不像朋友介紹的有負擔，聊起天來更加無壓力。

不過，蔡在追求苗延秀的過程中，苗延秀顧慮過去經歷失敗婚姻，遲遲不敢打開心房接受蔡，但蔡仍然不放棄，更加用心以及付諸行動，暖男行徑終於打動苗延秀，且2人各自的子女也鼓勵爸媽勇敢追愛，十分樂見爸媽展開新戀情。

兩人交往1年多後，決定在今天攜手共度一生，於西洋情人節完成登記結婚，今年2人也將舉辦婚禮，6名子女也將在爸媽婚禮上擔任伴郎伴娘，一起祝福爸媽幸福延續。