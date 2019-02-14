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北埔特殊慶元宵傳統 號召數百人拿油笐火夜遊

2019-02-14 14:49聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

元宵節提燈籠不夠看，拿火把夜遊才特別！新竹縣北埔鄉16日將舉辦進入第4年的「正月十五擎油笐火」，比照古早元宵節的慶祝作法，民眾晚上拿著用竹子製作的「油笐火」，組成遊行隊伍從古蹟區出發繞行秀巒山。活動不僅只有晚上，白天還可以先到北埔各村來一趟輕旅行，製作自己的專屬火把，體驗專屬北埔的節慶與文化。

「油笐火」是用竹子自製的古早簡易火把，裁下竹子之後先泡水避免爆裂，再利用布、柴油製成一端點燃發光、一端可以手持的「油笐火」。

北埔鄉公所表示，對老北埔人來說，火把不僅用來照明，更有著團結與傳承的歷史意義。相傳在日據時代，日本人看中北埔好山好水的環境，又擔心北埔姜家勢力過大，影響其統治，於是在慈天宮後方，開闢了一條筆直的道路，想斬斷北埔的龍脈。

在光復後，北埔的鄉民為了接回龍脈，便根據風水師的指示，在每年正月15日晚上，以「油笐火」排列成火龍，接續北埔龍脈，這項活動也從此流傳下來，成為北埔特有的元宵節活動。

北埔鄉兒少文教協會理事長劉美熙表示，拿「油笐火」的活動過去各村落都有零散的舉行過，自2016年才由協會擴大舉辦，從第一年參加人數大約100人，一直到去年吸引超過400人共襄盛舉，今年活動邁入第4年，希望未來每年都能舉辦，取代施放煙火及鞭炮。

16日當天活動從早上9點就開始，有興趣參加的民眾白天可以先在北埔各村落來一趟輕旅行，可以到南埔社區當園丁採橘子，或是去南外社區認識香草及蜜源植物，由社區媽媽帶領製作健康的薑黃湯圓等，並體驗製作自己晚上要拿的「油笐火」，晚上再到慈天宮廣場集合，出發夜遊秀巒山。

另外，為響應華山基金會照顧弱勢長者，本次在慈天宮廣場體驗製作油笐火活動，將收取100元的費用，這些費用也會全數捐給華山基金會，照顧北埔鄉內獨居及弱勢長輩。

「油笐火」是用竹子自製的古早簡易火把，裁下竹子之後先泡水避免爆裂，再利用布、柴油...
「油笐火」是用竹子自製的古早簡易火把，裁下竹子之後先泡水避免爆裂，再利用布、柴油製成一端點燃發光、一端可以手持的「油笐火」。圖／北埔鄉兒少文教協會理事長劉美熙提供
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新竹縣北埔鄉16日將舉辦進入第4年的「正月十五擎油笐火」，比照古早元宵節的慶祝作...
新竹縣北埔鄉16日將舉辦進入第4年的「正月十五擎油笐火」，比照古早元宵節的慶祝作法，民眾晚上拿著用竹子製作的「油笐火」，組成遊行隊伍從古蹟區出發繞行秀巒山。圖／北埔鄉兒少文教協會理事長劉美熙提供
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北埔元宵節獨居
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