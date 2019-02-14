粉絲變老公！苦追正妹駐唱歌手 他每天到酒吧等候

2019-02-14 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



今年24歲的李浩群，去年在朋友介紹下，認識了27歲阿美族的正妹駐唱歌手林潔，當時他形容宛如「一見鍾情」，無論如何都要追到林潔，甚至天天到林潔駐唱的酒吧等候，果真老天不負苦心人，兩人終於修成正果，今日選定西洋情人節登記結婚，共度終生。

擔任房屋銷售員的李浩群說，本身個性大方開朗，時常和朋友相約小聚，偶然在朋友介紹下認識了林潔，當時除了被她亮眼外型所深深吸引，聽到她的歌聲更是陶醉其中，為追求林潔，不顧工作繁忙辛勞，每天下班堅持到林潔在台北駐唱的酒吧等候，成為林潔的忠實粉絲。

林潔不好意思地說，平常也有許多粉絲和追求者表達心意，但被李浩群的熱情所感動，因此2人去年決定交往，交往期間也感受到李浩群很有責任心，認定李是可以託付終生的對象，交往8個月後、特地交選西洋情人節，做為結婚紀念日，攜手邁入人生另一段旅程。歌唱實力堅強的林潔，去年中旬也發行個人單曲《情願孤寂》，今年也將發行全新單曲《幻覺》，加上洋溢新婚喜悅，可謂愛情事業兩得意。