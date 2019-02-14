桃園八德霄裡花海公園 盪鞦韆賞花當網美

2019-02-14 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市八德霄裡花海公園，前身是八德第一公墓，遷葬之後經過綠美化，搖身一變成為花海景點。記者許政榆／攝影 分享 facebook

墓仔埔變身美麗花海！桃園市八德區霄裡花海園區，前身為八德第一公墓，為揮別過去陰森氣氛，市府工務局簡易綠美化大改造，搖身一變繽紛花海，花海園區內還設有碎石步道、拍照打卡點、貨櫃屋俯瞰點及景觀高燈提供夜間照明，目前成為桃園市民假日親子共遊、全家賞花野餐的熱門景點。

佔地約1.3公頃的八德霄裡花海園區，放眼望去紅色、粉色及鮮綠花海映入眼簾，一旁還有大型茶花水壺裝置藝術，搭配碎石路串連花海小徑，美麗景色讓不少民眾流連忘返，停下腳步拍照留念。除了美麗花海引人駐足，還設置共融式遊戲場，吸引大朋友小朋友同樂。

市府表示，共融式遊戲場設有2組親子鞦韆、2組座椅式鞦韆、4組平板式鞦韆、2組鳥巢式鞦韆、1組無障礙全齡輪椅鞦韆及兒童遊戲沙坑，十分適合全家三代親子共遊，其中「無障礙全齡輪椅鞦韆」為全桃園首座，讓身心障礙者、行動不便長者也能加入遊憩。

居住平鎮區的民眾江小姐，帶著母親前來花海園區散步，對於「鳥巢式鞦韆」愛不釋手，因為不僅坐著盪也能躺著盪，搭配涼爽天氣，十足享受悠閒午後時光。相較八德、平鎮或龍潭地區現有公園較屬於舊式罐頭遊具，希望未來桃園各區公園能有更多特色共融式遊具，增加民眾遊憩選擇。