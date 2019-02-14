星際大戰帝國軍團踩街 火旁龍之夜廣東埔寨火龍壓軸

2019-02-14 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



苗栗（火旁）龍系列活動重頭戲即將登場，16日晚間民俗踩街邀請星際大戰等國內外35組團隊演出，17日（火旁）龍之夜活動則安排廣東埔寨火龍、火舞團表演，苗栗市公所今天以一條龍方式介紹白天到深夜時分的特色小吃，市長邱鎮軍邀大家可以安排2天1夜遊程，體驗（火旁）龍、欣賞精彩節目，嘗遍全市的特色美食。

市公所今天介紹民俗踩街與（火旁）龍之夜表演團隊的陣容，邱鎮軍說，民俗踩街16日傍晚6點從南苗三角公園開始，邀請星際大戰的帝國501軍團、身聲劇場音樂環保怪獸、宇宙星球、特技空間團隊的客家版貓劇-動物狂想曲、大溪木藝博物館大神尪、世新大學啦啦隊、威尼斯奇幻小丑、弗莎巴西打擊樂團、新竹女中儀隊、體育大學荷花龍、競技龍等35組團隊，配合定點（火旁龍）活動熱鬧踩街。

17日在河濱公園登場的（火旁）龍之夜則邀請對岸的廣東埔寨火龍演出，龍身煙火綻放，彷彿在火海中翻騰，絢麗奪目，另外也安排夢想成真火舞團帶來全新編排的大型火舞演出，可愛的國軍公仔也將帶來Q版大會舞，各龍隊也將帶來與聲光搭配的（火旁）龍秀，讓大家提早感受苗栗客庄鬧元宵的熱鬧氣氛。

一連兩天的活動，邱鎮軍歡迎各地遊客安排2天1夜遊程，苗栗市有許多超人氣美食店家，市公所今天也安排龍隊表演，邱鎮軍等人也端出特色小吃美食，以一條龍的方式推介，包括客家豬籠粄、肉粄、甜粄，還有南苗美食街的炒麵、米粉、水晶餃及分布在市區的肉圓、肉羹、餛飩、粉圓、餡餅、杏仁茶、蚵仔煎等，從早上6點到半夜12點都有得吃。