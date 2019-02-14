寶山雙溪國小家長自助募款 開設免費外師課後英語班

2019-02-14 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣寶山雙溪國小與家長會為了加強學生的英語聽、說能力，成立了免費的「外籍老師課後英語班」，聘請外師到校與五、六年級的學生全英語互動教學。圖為外籍教師到木柵國小教小朋友活用英語。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

從小學習外語增加競爭力，早已成為一種趨勢，新竹縣寶山雙溪國小與家長會為了聘請外籍老師，加強學生的英語聽、說能力而展開募款，一年需要約30萬的經費，許多關心孩子教育的熱心人士紛紛響應捐款，學校也成功的在這學期成立了免費的「外籍老師課後英語班」，若是第一年學習效果佳，未來也可能與鄰近學校聯合向教育部申請外師計畫，來延續成效。

家長會長、也是新竹縣議員的邱振偉表示，很多家庭沒有能力讓小孩額外上安親班學外語，學校為了提升學生外語學習環境與競爭力，特別向家長會提出建議外聘外籍教師計劃。

不過教育部外籍教師申請必須多校共聘共用，但每個學校有不同環境與意見，共聘困難度高，所以學校向家長會提出建議自籌經費辦理計劃，家長會為此發起募款活動，近期終於成功募款到足夠的經費。

免費的「外籍老師課後英語班」，從2月20日起，利用這學期每周三放學後的一個小時，在學校的英語教室進行授課，五、六年級的學生可以與外師直接全英語互動，中籍老師也會在旁協助，上課內容以該年級英語課程教材為主，延伸聽說讀寫活動，藉此加強英語聽、說能力。

雙溪國小校長溫芳蘭表示，不希望學生因為家裡環境，而影響到未來學習英語的自信，所以才與家長會討論聘請外師的可能。如果外師進來學校上課非常順暢，也確實提高學生學習熱忱的話，學校預計在9月申請教育部外籍教師，與鄰近學校一起共聘，未來也希望讓中、低年級的學生也有機會能在全英語的環境下學習，讓學生從小就對學英語更有興趣。