留不留？新竹市六燃廠區審文資 地方請命保留

2019-02-14 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市文化局明天將進行新竹日本海軍第六燃廠觸媒工場區的文資審議時之際，包括臉書社團「老屋發展處」與市議會時代力量黨團等文化團體出面表態，期許文資審議委員會能將5棟觸媒工場全部保留並登錄為歷史建築，與日本海軍第六燃料廠新竹支廠做一系列的維護保存。文化局文資科長林曉華表示，將依文化資產保存法相關規定，進行文資審議程序，「在未完成審議決議前，文化局未有相關立場」。

新竹日本海軍第六燃料廠是二戰後台灣現存最具規模的日本軍事戰爭遺址，遺留下5塊基地，從西元1945年的美軍空照圖中，可見觸媒工廠共有7棟建築，其中2棟無屋頂，現今尚存5棟一層樓長方形房舍。

新竹市議員劉崇顯說，5棟建築各擁有不同功能如同兄弟般缺一不可，同時也是僅存的木造建築，希望能完整被保留。竹北前民代許育綸表示，保留二棟(影響都更面積2%)跟保留五棟(影響5%)只差3%，住都中心應高標示範文化都更。

新竹市議員廖子齊表示，六燃廠觸媒工場區部分由中央將進行「公辦都更」的重點區，新竹市產業遺產保存再利用政策與都市開發政策間，跨局處應要相輔相成，且也得避免為土地開發犧牲文化資產憾事。

林曉華指出，觸媒工廠文資審議會明天召開，文化局將依文化資產保存法相關規定，進行文資審議程序，將該案交給文資審議委員進行專業審議，由於該案市府亦為土地所有權人之一，依文資法市府代表委員將進行迴避，並強調，「在未完成審議決議前，文化局未有相關立場」。另外，此都更案將興建公共住宅。

文化局表示，各界聲音都表示尊重，但也尊重文資審議委員會的決議，相信文資審議會將專業判斷。