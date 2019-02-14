鄭文燦情人節早餐吃這樣 網友笑：難怪越來越胖

2019-02-14 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



今天是西洋情人節，桃園市長鄭文燦按往例在個人臉書上「放閃」，一大早就ＰＯ出妻子林俞汝替他做的愛心早餐，早餐內容「驚人」，盤內有白飯、青菜和肉類，一旁還有附湯、水果與茶飲，有網友看了驚訝直說「這是午餐的規模吧」、「早餐居然就吃飯」。圖／取自鄭文燦臉書 分享 facebook

今天是西洋情人節，桃園市長鄭文燦按往例在個人臉書上「放閃」，一大早就po出妻子林俞汝替他做的愛心早餐，並貼文大讚老婆永遠是最美的身影，也是他溫暖幸福的泉源，還附註「只有我吃得到」，羨煞不少單身狗；不過，愛心早餐內容「驚人」，盤內有白飯、青菜和肉類，一旁還有附湯、水果與茶飲，有網友看了驚訝直說「這是午餐的規模吧」、「早餐居然就吃飯」，還有人笑說難怪市長身材「越來越胖」，原來是幸福肥！

鄭文燦臉書貼文內容多以市政公務為主，但每逢情人節，固定都會ＰＯ出閃文曬恩愛，去年西洋情人節，就PO出妻子林俞汝的手寫情書並浪漫告白，「因為你的愛，讓我成為全世界最幸福的男人。我會永遠珍惜、永遠愛你，也讓你成為最開心的女人。」今年西洋情人節也不例外，鄭文燦一早無公開行程，就在臉書放上妻子林俞汝的手作愛心早餐，讓人欽羨。

鄭文燦也貼文放閃，寫道「這是今天早上充滿愛情的早餐」，並向老婆告白「妳親手準備的早餐，就是我工作打拚的力量來源，平淡而美好的滋味，就像我們一起牽手走過的地方、共度的日子，成為深邃美麗的回憶。」最後也嘴甜誇「老婆，在我心裡，妳永遠是最美的身影，是我最堅定的支持後盾，也是我溫暖幸福的泉源。」附上愛心祝福老婆情人節快樂。