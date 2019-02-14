社區圖書室長蚊子 桃園巿府推生小誠品

2019-02-14 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園約有5400多個社區，不少社區規劃有圖書空間，但多數未有效利用，市府2年前開辦「補助社區購書計畫」，期望催生「小誠品或小圖書館」，明天起至5月15日再次開放申請補助，鼓勵社區活化。

桃園區杜拜美學社區去年獲8萬元補助，購置小說、文學、保健、旅遊與兒童繪本等類型200多本書籍。社區經理林金裕說，社區大樓的圖書空間，以往僅有一般書報雜誌，居民使用率不高。

他提到，採購新書後，還特別設計借書系統，結合住戶的門禁磁扣充當借書證方便借閱，讓圖書空間搖身一變成小圖書館，目前平均每個月有40本以上借閱數，大家也培養出讀書風氣。

蘆竹區昇捷荷塘社區有181戶住戶，連續2年獲得購書補助，共花近20萬元買了600多本新書，加上原有書冊共800多本藏書；社區總幹事林鳳琴說，圖書空間的書多以老舊或是住戶捐出的藏書，平時沒什麼人使用，偶爾有住戶的小孩來溫書。

她表示，住戶多為年輕家庭，新書以兒童讀物為主，自從購買新書後，圖書室逐漸活絡起來，每個月約有5、60本借閱數，住戶們也因此有更多互動和交流。