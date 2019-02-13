春耕在即苗栗採分區輪灌 經濟部明開會討論水情

土地公廟露出水面是石門水庫枯水期初期指標。 圖/北區水資源局提供 分享 facebook 桃竹苗地區民生用水3月底前供水無虞，不過春耕在即農業用水尖峰，竹苗農田水利會分別成立抗旱緊急應變小組及啟動抗旱機制，滿足春耕用水，經濟部明天將邀相關單位討論，視氣象局未來降雨趨勢評估再決定是否採取因應措施。

自來水公司第3區管理處副處長王亮中表示，竹苗地區水情燈號仍是藍燈，民生供水都沒問題，預估可維持到3月底，經濟部明天開會討論水情，聽取氣象局預估未來的降雨情形跟春耕的用水量，判斷是否採取因應措施，目前永和山等水庫都正常供水。

經濟部北區水資源局副局長張庭華表示，石門水庫供水正常，每天也支援8萬噸原水穩定竹科及新竹地區用水；供應大台中及苗栗地區用水的鯉魚潭水庫也是供水正常。

春耕在即農業用水高峰期，苗栗農田水利會總幹事李秉焜說，18日啟動抗旱機制，西湖溪、後龍溪及中港溪3大河川灌區目前進水量僅平常3成多，啟動抗旱機制後，將河水盡量引入取水口，採取分區輪灌，啟用抽水井、徵調民用水井，大埔水庫目前蓄水量9成多，也支援中港溪灌區供水。

明德水庫目前蓄水率約5成，蓄水量約625萬立方公尺，因應春耕供水尖峰，民生及工業用水都減供，明德水庫灌區也採分區輪灌，3月1日至15日供應省道台1線以東農田用水，16日至月底供應省道台1線以西農田用水，如有不足會抽地下水支應，滿足春耕用水。

新竹頭前溪流域集水區降雨量相較歷年同期偏低，新竹農田水利會會長徐元棟已指示水利會成立抗旱緊急應變小組，提早整備預為因應。石門水庫11日起每天供應近160萬立方公尺灌溉用水，預計不會採分區輪灌。