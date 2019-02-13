苗栗「歐巴馬」出養 台灣、丹麥愛心接力

2019-02-13 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



4歲童軒軒被暱稱為「歐巴馬」（右側男童），即將與收養他的丹麥莫妮卡夫婦離台，過去4年他獲寄養父母魏大江、陳秀貴（後排）愛心照料，左側男童也是莫妮卡夫婦5年前從台灣收養的。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

苗栗家扶中心4歲寄養童軒軒因親生父母都不是台灣人，較黑的膚色和捲髮，被大家暱稱為「歐巴馬」，他被丹麥充滿愛心的莫妮卡夫婦收養，即將遠赴歐洲新家，過去4年他接受寄養家庭父母付出的愛心，如今一場「愛的接力賽」將跨海延續到丹麥。

苗栗家扶中心指出，苗栗縣自2007年起已有44名兒童出養到海外，軒軒是第44個出養的孩子，他的母親是印尼外籍配偶，與丈夫生育多名子女，但軒軒是婚外情生的，4個月大就交由寄養家庭照顧。

軒軒有發展遲緩問題，寄養父母魏大江、陳秀貴這幾年來照顧軒軒，每星期要陪他上4天早療課，從不間斷，兩人照顧他就像自己孩子，知道軒軒媒合到海外收養家庭，心中充滿祝福卻又不捨，與社工晤談時多次掉淚。

收養軒軒的莫妮卡夫婦5年前也曾收養一名當時2歲台灣男童，如今已7歲，昨天一家三口到苗栗家扶與軒軒、魏大江夫婦碰面，軒軒16日將離台赴丹麥展開新人生，兩家人昨天相見歡，軒軒馬上喜歡上哥哥。

社工表示，丹麥籍媽媽莫妮卡是律師，老公是醫生，兩人未生育，但充滿愛心，5年前他們在台灣收養的第1個男童，當時才2歲，現已7歲，去年10月他們還帶孩子來台「尋親」，這次收養的軒軒雖有發展遲緩問題，但丹麥有充足的療育資源。

魏大江夫婦10年前加入寄養家庭行列，迄今已照顧5名寄養兒童，最長的有6年，兩人之前帶軒軒搭火車到三義遊玩，因軒軒的外表特殊，引起車上另外一對夫妻好奇提問，攀談後竟促成對方也加入苗栗寄養家庭的行列，讓愛心散播。