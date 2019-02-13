「別拆散五兄弟」 地方為新竹市六燃廠區請命保留

2019-02-13 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市六燃廠區是二戰末期，材料不足時所建，建物中可以見到紅磚牆隔間、木造桁架屋頂等架構，現在因受鐵皮保護，難從外觀窺視結構。周五竹市府舉行「第七屆新竹市古蹟、歷史建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟及文化景觀類審議會第二次會議」，將審議「日本海軍第六燃料廠觸媒工廠」，民代與地方人士今呼籲市府，别拆散觸媒工場5棟建築，「5棟不是一樣的倉庫，而是不同功能廠房」。

新竹市東區市議員李國璋、田雅芳、劉崇顯，及金山里長吳慶杰與地方人士，今天到六燃觸媒工廠打卡，並向市府請願表示，「盼别拆散觸媒工場5棟建築」，劉崇顯說，5棟建築各擁有不同功能如同兄弟般缺一不可，同時也是僅存的木造建築，希望能完整被保留。竹北前民代許育綸表示，保留二棟(影響都更面積2%)跟保留五棟(影響5%)只差3%， 住都中心應高標示範文化都更。