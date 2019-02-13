台日交流密切 桃園爭取明年辦台日觀光高峰論壇

2019-02-13 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府與日本姐妹市香川縣交流頻繁，香川縣知事濱田惠造昨天率團訪桃，還帶著新任議長花崎光弘一起來訪，一行人一下飛機就趕來參加2019桃園燈會開幕式，並帶來今年4月26日「瀨戶內國際藝術祭」邀請函，邀約市長鄭文燦共襄盛舉，鄭文燦說，將派員出席參加，由於台日關係一向友好密切，現也正爭取明年「台日觀光高峰論壇」在桃園舉辦。

桃園市和香川縣在105年7月締結友好城市，期間濱田知事多次訪桃，雙方交流密切，鄭文燦說，彼此締結友好城市已經邁入第四年，已是很熟悉的朋友，桃園關係友好的基隆市和香川縣的高松市為友好城市，未來有機會的話，桃園、基隆共訪香川，桃園國際機場和基隆港各為國際機場和北台灣重要港口，彼此多多交流，藉以增加航班數，以利促進觀光

濱田知事說，參加2019桃園燈會開幕式，對結合桃園各項建設及在地特色的燈會感到驚艷，2年前也曾參加燈會，去年參與農博，皆留下深刻印象，香川和桃園在音樂、體育、教育、文化皆進行交流，雙方情誼深厚，今年的「瀨戶內國際藝術祭」，也有來自台灣的藝術家參展，備受注目，歷年台灣遊客占國外旅客中第一多，顯見台日關係相當友好。