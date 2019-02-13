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影／鐵人拜廟祈福發福袋 鄭文燦：當5大計畫召集人抓進度

2019-02-13 19:01聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市長鄭文燦春節宮廟走春祈福行程跑透透，他今天下午前往大園區宮廟參拜祈福，向在場等待老少市民發放福袋、祝福諸事大吉，鄭文燦說，過年走春祈福與市民更多接觸機會，聽到民意心聲，宣布在他的第二個任期，他將在桃園航空城、前瞻、亞洲矽谷及重大投資、重大建設5大項計畫，親自擔任召集人來抓穩進度，讓每項計畫都在軌道上。

鄭文燦自大年除夕到今天初九，「鐵人拜廟」行程不停，今天下午在市府主管、地方民代陪同下，前往大園區的五權五福宮、埔心福隆宮、圳頭福忠宮及內海貴文宮走春拜廟祈福，他在桃園航空城所在地點之一的埔心福隆宮參拜開漳聖王祈福，希望大埔心地區守護神保佑下，做好航空城內外建設，帶動地方大園發展，讓機場利益地方共享。

鄭文燦表示，今年春節走春祈福從除夕到年初九，走遍桃園百家廟宇，不分城鄉、南北的大廟、地方宮廟都去參拜，主要與市民更多接觸，由於天氣好，許多市民參拜、領取市長福袋，他總共發出10萬個福袋，市民反應對桃園發展有信心、認為未來會更好。

他表示，為不辜負市民期許，他的第二個任期會把重大投資、重大建設計畫列為施政重點，並將擔任桃園航空城、前瞻、亞洲矽谷和重大投資、重大建設五大項計畫召集人抓穩進度，走春聽到議員、里長的建議將列入研究。

桃園市長鄭文燦（中）到大園宮廟走春參拜祈福，向市民發放福袋賀年，接觸民眾合影按讚...
桃園市長鄭文燦（中）到大園宮廟走春參拜祈福，向市民發放福袋賀年，接觸民眾合影按讚。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（右一）到大園宮廟走春參拜祈福，向市民發放福袋賀年，接觸民眾聽取民...
桃園市長鄭文燦（右一）到大園宮廟走春參拜祈福，向市民發放福袋賀年，接觸民眾聽取民意心聲。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（右三）到大園宮廟走春參拜祈福，宣布第二任期擔任五大投資建設計畫召...
桃園市長鄭文燦（右三）到大園宮廟走春參拜祈福，宣布第二任期擔任五大投資建設計畫召集人抓穩進度。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（右二）到大園宮廟走春參拜祈福，向市民發放福袋賀年，接觸民眾聽取民...
桃園市長鄭文燦（右二）到大園宮廟走春參拜祈福，向市民發放福袋賀年，接觸民眾聽取民意心聲。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦航空城福袋
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