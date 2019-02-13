4歲「歐巴馬」將赴丹麥落腳 愛的接力賽跨海進行

2019-02-13 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗家扶中心4歲寄養童軒軒因親生父母都不是台灣人，較黑的膚色和捲髮，被大家暱稱為「歐巴馬」，他被丹麥一對夫婦收養，即將遠赴歐洲找到可生根落腳的新家，過去4年他接受寄養家庭父母付出的愛心，如今一場「愛的接力賽」將跨海延續。

苗栗家扶中心指出，苗栗縣自2007年起已有44名兒童出養到海外，軒軒是第44個出養的孩子，他的生母是印尼外籍配偶，與丈夫生育多名子女，但軒軒是婚外情生下的，4個月大就交由寄養家庭照顧。

軒軒有發展遲緩問題，寄養父母魏大江、陳秀貴照顧軒軒這幾年，每星期要陪孩子上4天的早療課程，從不間斷，兩人照顧他就像自己的孩子，在知道軒軒媒合到海外的收養家庭，心中充滿祝福卻又不捨，與社工晤談時多次掉淚。

收養軒軒的丹麥夫婦幾年前也曾在台收養一名男童，今天上午來到苗栗家扶中心與軒軒、寄養父母碰面互動，軒軒16日即將離台赴丹麥展開新的人生，兩家大人、孩子相會如同一家人，場面溫馨。

魏大江夫婦10年前加入寄養家庭行列，迄今已照顧5名寄養兒童，時間最長的有6年，兩人之前帶軒軒搭火車到三義遊玩，因軒軒的外表特殊，引起車上另外一對夫妻好奇提問，攀談後竟促成對方也加入苗栗寄養家庭的行列，也讓愛心散播。

苗栗家扶中心社工督導吳明慧表示，去年縣內共有41戶寄養家庭、79名兒童接受寄養安置，但因寄養家庭照顧者年滿65歲退休，因此今年寄養家庭減為35戶；苗栗家扶每2年召募一次寄養家庭，今年將再度辦理召募，寄養家庭照顧者必須年滿25歲以上、65歲以下，歡迎有熱誠者參與。