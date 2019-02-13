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新竹「北水南送計畫」 水利署長：明年底前完成

2019-02-13 18:14聯合報 記者張雅婷╱即時報導

面對全台水情，新竹市竹科產值超過1兆，提供13萬個工作機會，為提供穩定的供水環境，新竹市長林智堅與水利署長賴建信今下午會談，林智堅表示，竹市是台灣產業重鎮，盼務必穩定新竹地區供水；賴建信針對林智堅詢問「2020北水南送計畫」執行進度表示，目前工程已發包，盼在2020年底前完成，回應新竹地區用水需求。

賴建信表示，目前全國水情供灌正常，為正常藍燈，根據氣象局預測，雖2月間應不會有大量降雨，但2月底至3月降雨機率有望增加，而針對民間與產業對用水吃緊與否的關心，也已提出相關措施提前因應，目標力求5月底梅雨季來臨前維持全國用水狀況無虞。

但面對缺水的提前因應措施包括，跨區域支援調度全國用水，已調度石門水庫及苗栗永和山水庫，支援新竹地區每日14萬噸用水；同時與各單位密切聯繫合作，除本次拜會市府親自討論水情因應，日前也與科學園區產業公會、半導體協會座談，請產業透過自主節水提前因應。

賴建信也指出，寶山水庫與寶二水庫截至今日止蓄水率是37%，由於經濟部已協調永和山水庫與石門水庫支援，大新竹地區供水狀況穩定，請民眾不用擔心；後續也將會密切協調新竹縣市政府、水利會與新竹科學園區，共同召開應變小組協調會議，對水情做提前討論與因應。

林智堅針對新竹市用水需求表示，新竹市政府去年積極向台水提出竹市民生飲用水全數改成水庫水要求，獲台水公司允諾啟動北水南送計畫，將調度石門水庫20萬噸的用水，盼109年底讓新竹市全面飲用水庫水；而目前新竹供水需要中央、地方通力合作，確保供水穩定，避免對民生與產業造成任何衝擊。

賴建信回應，已協調桃園石門水庫、苗栗永和山水庫支援新竹地區每日14萬噸用水，確保新竹地區供水無虞；另針對「2020北水南送計畫」執行進度，賴建信表示，目前工程已發包，盼在2020年底前完成，回應新竹地區用水需求。

新竹市長林智堅（左）與水利署長賴建信（右）今下午針對新竹水情會談。圖／新竹市府提...
新竹市長林智堅（左）與水利署長賴建信（右）今下午針對新竹水情會談。圖／新竹市府提供
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石門水庫新竹林智堅
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