新竹市外移人口多 在地人這個星座最多

2019-02-13 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市擁有許多外移人口，外地人人生地不熟，總會有些許不適應，如何和在地人打交道，結交好友就很重要，除了靠緣分，透過星座初步認識一個人，也是個方法。

根據新竹市府主計處統計，每年新竹市約有4千多名新生兒出生，其中近3年新生兒人口中，最多人出生於3月、8月、11月，代表新竹人中這些月份出生的星座最多為雙魚座、獅子座、天蠍座最多，不過在10年前，新竹市在96年至98年間，最多人出生於10、11、12月，以天秤座、天蠍座、射手座為最多，因此推估新竹市人口中近十年以水象星座人口最多，新竹市府社會處表示，過去沒有針對人口做過星座的統計，不過認為透過星座作為參考是很有趣的實驗。

依據星座解釋，天秤座個性對任何事物抱持著平衡的態度，性格公平客觀；天蠍座善於守密、個性沈穩，意志力堅強；射手座則喜愛思考探索與追尋哲理，個性樂觀、好自由；雙魚座個性包容力強、富有直覺、容易與人相處；獅子座則較為自我，喜愛成為團體的中心或焦點，具有領導潛能與優越感。