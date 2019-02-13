桃市13戶政事務所新便民措施 15日起推首辦護照服務

2019-02-13 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



為方便民眾首次申請護照，新北、台中與雲林等縣市戶政事務所近年陸續提供首辦護照服務，桃園市政府也跟進，市府民政局今天宣布，15日起開辦「首次申請護照戶所辦理人別確認後一處收件全程服務」便民措施，未來親至13區任一戶政事務所辦理「人別確認」後，可以交由戶政事務所代收、代辦與代領護照，省去委託代辦或跑一趟外交部申辦的麻煩。

自100年7月1日起，首次申請普通護照者須親至外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處辦理，若不便親自前往，得先至戶所辦理人別確認後，才能委託代理人續向外交部代申請護照，由於得到戶所辦人別確認，部分縣市開始提供便民申辦護照服務。

民政局指出，各區戶政事務所積極推動各項多元化便民服務措施，今年在人力資源有限情況下，再次研議推出護照代辦便民服務措施，但僅限首次申請護照者，才能由戶所代辦。