跟上竹縣新生兒營養補助加碼 芎林、北埔提高生育津貼

2019-02-13 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



繼新竹縣長楊文科上任後加碼新生兒營養津貼後，芎林鄉公所、北埔鄉公所也分別提高「產婦營養補助費」及「婦女生育津貼」至1萬元，及發放婦女生育費用5000元，用以提升生育率、降低有新生兒家庭的負擔。若加上新竹縣府的新生兒營養補助，芎林鄉第一胎共可領取2萬元補助，北埔鄉則是1萬5000元。

芎林鄉新任鄉長黃正彪說，好的政策不但要延續，而且好還要更好，已經發放8年的「產婦營養補助費」，原本每胎6000元，為提升對產婦照顧及落實他的競選政見，2月1日起調整為每胎1萬元。

根據鄉公所公告的芎林鄉產婦營養費補助實施計畫，產婦或配偶之一方須設籍芎林鄉，以新生兒出生日期回溯計算連續居住滿2年以上，辦妥新生兒設籍芎林鄉出生登記，在新生兒出生後3個月內，檢具申請書、最近3個月內全戶戶籍謄本、申請人之身分證及印章、若委託代辦者需有代理人之身分證及印章等文件向公所社會課提出申請，逾期者視為放棄權利。

北埔鄉公所也推出新福利政策，婦女每生育一名新生兒即可領取5000元生育津貼，追加預算在農曆春節前獲鄉代會通過，追溯自今年元旦開始實施。北埔鄉長莊明增說，這是他上任後新增的獎勵生育政策，希望能降低新生兒家長負擔，也落實他「智能山城，樂活北埔」政見，更希望能藉此提高生育率，增加北埔鄉的人口。

根據新竹縣北埔鄉公所婦女生育津貼發放作業要點，新生兒父母之一方設籍並實際居住北埔鄉滿1年以上，孩子於今年1月1日（含）以後出生且入籍本鄉，或婦女分娩或妊娠滿20週以上的死產或自然流產，可申請婦女生育津貼，每名新生兒補助5000元，雙胞胎則以2名計算，以此類推，由父母其中一方在新生兒出生後6個月內至鄉公所申請。