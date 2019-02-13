北埔冷泉疑遭人毒魚 網友痛批缺德、沒良心

2019-02-13 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣的北埔冷泉是天然的消暑勝地，除了沁涼清澈的溪水，從吊橋及拱橋上可以眺望周邊的美景，一旁還有冷泉池、泡腳池以及涼亭，夏天總是吸引不少遊客前往享受，但是一名網友昨天卻在臉書上PO出北埔冷泉遭人下毒，溪上漂浮不少死魚及死蝦，PO文也被分享到《新竹爆料公社》，引起不少網友討論，痛批「太缺德！」

網友表示，自己到北埔冷泉原本是想撈蝦，沒想到卻看到溪中漂浮著不少死魚及死蝦，原本以為是有民眾拿炮竹炸魚，覺得這種行為不可取、沒良心，才憤怒的在臉書PO文，沒想到眼尖的網友們發現，除了死魚之外，還有死蝦，指出應該是被毒死的。

看到水面上漂著死魚的照片，網友紛紛在底下留言，痛批「台灣的溪流已經夠可憐了，不懂排放廢水和毒魚的人腦袋是裝屎還是沒有腦」、「呆灣郎，我們只剩下台灣這塊土地而已」、「缺德」、「用這種手段破壞生態，令人痛心」，也有人表示應該要蒐證檢舉，報警處理。