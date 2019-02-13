竹市太空漫遊慶元宵周六開跑 找回手作燈籠回憶

2019-02-13 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市府「太空漫遊慶元宵」將於周六晚上六點至八點半，於北大公園和護城河畔熱鬧登場，今年元宵節不僅邀請全市大小朋友扮裝成太空人上街遊行外，也找來宇宙馬戲團、高空藝術FOCA福爾摩沙馬戲團，及梁心頤、小宇等現場開唱，市長林智堅表示，要找回從前手工製作燈籠的回憶外，讓大小朋友共同度過難忘的元宵佳節。

活動記者會上，台灣首席手影師張正龍透過光影，用十根手指頭栩栩如生地演出「外星人登上地球」探險故事，10位大湖國學生利用寒假期間發揮創意，也穿著自製的各式NASA太空裝、太空帽、火箭推進器登場，既環保又有創意，讓今年新竹元宵節激盪出不同創意火花，未演先轟動。

林智堅表示，許多市民在50年前都曾在黑白電視上，收看從美國阿姆斯壯登陸月球的記憶，今年2019年剛好是登陸月球50年，新竹市有全台唯一太空中心，因此市府在市中心設置以太空為主題打造裝置藝術。為了讓孩子跟爸媽找回手作燈籠、提燈的回憶，林智堅透過「太空漫遊慶元宵」活動，邀請市民裝扮與太空有關的人物，爸媽在帶著孩子創作太空裝的過程中，能體會手作樂趣，啟發孩子興趣。