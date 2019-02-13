撕小廣告送超商禮券 還可抽大液晶電視

2019-02-13 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為解決違規小廣告張貼亂象，但巡查人力有限，桃園市環保局結合全民力量，舉辦「撕小廣告換超商禮券」今年邁入第4年，只要民眾撕滿2公斤的小廣告，就可兌換50元超商禮券及一張抽獎券，環保局長呂理德今日公開抽獎，送出3部市價約3萬元的大型液晶電視等好禮，鼓勵大家繼續拒絕違規的小廣告，讓桃園的市容更美好。

呂理德說，環保局自104年8月起，推出「撕小廣告換超商禮券」活動，累積至今民眾已撕除約1180萬張違規廣告單，兌換超過280萬元禮券及儲值金，同步美化鄰里環境。

因成效顯著，自106年9月起，撕小廣告的兌換金也納入市民卡的加值範圍；由於市民卡具有優遊卡或一卡通的功能，在獎勵金的使用上更加方便；107年桃園市民約撕除33000公斤（約330萬張）的違規廣告單，並兌換了24萬元的禮券及58萬元的市民卡（桃樂卡）儲值金，環保局也發放了16000張抽獎券。

呂理德表示，環境清潔稽查大隊每天約有150名人力在巡查市容，執行違規廣告物稽查處分與撕除的工作；但在桃園升格直轄市後，房地產業發展蓬勃，連帶造成違規小廣告大增，影響市容觀瞻；且業者常選在夜間或清晨，於清潔人員尚未執勤前，雇工張貼廣告物，讓環保人員無從遏止。

桃園市清潔稽查大隊統計，107年清除違規廣告物共約170萬件，其中依電信法停話7017件，依廢棄物清理法告發1250件，罰款數約250萬元。至於民眾撕除廣告物的數量，大約是清潔隊員的2倍，是市容維護的一股強大助力。

呂理德呼籲民眾隨手撕除小廣告，並且拒絕撥打單子上的電話，凝聚大家的共識，共同抵制違規張貼的業者，讓小廣告單失去宣傳的效用。業者若需要宣傳，請利用市政府的公設廣告欄，或於路燈桿申請懸掛羅馬旗幟，美觀之餘，宣傳效果也相當好。