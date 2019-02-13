鼓勵輕熟女施打宮頸疫苗 中醫大新竹附醫提供健康評估
明天是西洋情人節，中國醫藥大學新竹附設醫院推出「健康情人節專案」，鼓勵27歲到45歲以上的女性朋友施打子宮頸疫苗，院方就提供婦女健康評估和服務，包含婦科超音波檢查和子宮頸抹片檢查。
婦產科主任林孝祖表示，衛生福利部食品藥管制署在子宮頸疫苗施打主要針對9歲到26歲，但目前不婚和不生族群越來越多，因此建議女性27歲到45歲都應該施打宮頸疫苗，多一層保護。
除了施打子宮頸疫苗之外，林孝祖也建議女性定期透過婦科超音波和子宮頸抹片檢查，針對女性容易罹患的子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌早期篩檢和早期預防。
中醫大新竹附醫說，從情人節2月14號開始到2月23號，只要在婦科門診時間來院施打子宮頸疫苗，院方也提供婦女健康評估和服務，包含婦科超音波檢查和子宮頸抹片檢查，希望女性寵愛自己，重視健康才有幸福。有興趣的民眾，歡迎來電詢問03-5580558分機1540。
同時，內科部血腫科主任鍾智淵表示，近期如果發現疲倦、臉色蒼白、喘、心悸，「黃」臉婆的症狀等，有可能出現貧血症狀，經過確定診斷是缺鐵性貧血可補充鐵劑來治療。鐵劑治療可以口服與注射 ，口服鐵劑比較方便 但是吸收相對困難，還有一些人會產生腸胃不適，鐵劑注射治療可以替代口服的不足，同時，鐵劑所製造出來的自身紅血球，可存活長達120天，可儘量避免不必要的輸血。
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