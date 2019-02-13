鼓勵輕熟女施打宮頸疫苗 中醫大新竹附醫提供健康評估

2019-02-13 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



明天是西洋情人節，中國醫藥大學新竹附設醫院推出「健康情人節專案」，鼓勵27歲到45歲以上的女性朋友施打子宮頸疫苗，院方就提供婦女健康評估和服務，包含婦科超音波檢查和子宮頸抹片檢查。

婦產科主任林孝祖表示，衛生福利部食品藥管制署在子宮頸疫苗施打主要針對9歲到26歲，但目前不婚和不生族群越來越多，因此建議女性27歲到45歲都應該施打宮頸疫苗，多一層保護。

除了施打子宮頸疫苗之外，林孝祖也建議女性定期透過婦科超音波和子宮頸抹片檢查，針對女性容易罹患的子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌早期篩檢和早期預防。

中醫大新竹附醫說，從情人節2月14號開始到2月23號，只要在婦科門診時間來院施打子宮頸疫苗，院方也提供婦女健康評估和服務，包含婦科超音波檢查和子宮頸抹片檢查，希望女性寵愛自己，重視健康才有幸福。有興趣的民眾，歡迎來電詢問03-5580558分機1540。