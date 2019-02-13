苗栗火旁龍點睛神龍活現 永續創新客家龍

2019-02-13 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



元宵節重要民俗2019苗栗𪹚（火旁）龍首部曲今天在苗栗市玉清宮開光點睛，11尾龍神龍活現，苗栗市公所今年在貓裏客家龍競技首次增加「永續」及「創新」獎，客委會副主委楊長鎮也說「舞客家龍、過客家年，永續講客家話」，都對邁入21年的苗栗火旁龍期許。

苗栗火旁龍依例在天公生正月初9舉行開光點睛儀式，苗栗市長邱鎮軍上表奏章，並與楊長鎮等人以雄雞冠血、米酒、珠砂開光點睛，11支龍隊點睛後，神龍附現舞動掀起高潮，隨後民眾爭相穿龍門祈福，並舉辦貓裏客家龍競技，連外國人都來圍觀這場民俗盛事。

立委陳超明、徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議員鄭碧玉、謝文禓、楊明燁、頭份市長羅雪珠都到場，邱鎮軍感謝前市長邱炳坤，及鄒玉梅生前的努力，讓火旁龍打出元宵台灣中火旁的知名度，今年除了金質、銀質、銅質獎，新增永續、創新獎，希望傳承客家龍，又可以加入更多元的元素，永續苗栗火旁龍。

楊長鎮是苗栗縣獅潭鄉人，他表示，獅潭鄉義民廟大年初一都有客家八音迎新年，一種過客家年的感覺，過去也有火旁龍，只是因人口減少已經式微，苗栗火旁龍連辦21年不容易，希望「舞客家龍、過客家年，永續講客家話」，火旁龍永續。

苗栗火旁龍信仰中，祥龍的開光點睛儀式最為隆重，因為祥龍唯有神靈降身，才能身帶靈氣庇佑庄里，。邱鎮軍表示，今年的苗栗火旁龍主題取名「火旁龍巡庄、新旺貓裏」，希望喚起許多市民共鳴，因為客家人對於祥龍的信仰與尊崇，就在於祥龍必須巡遊庄里之間，趨吉避凶，為家戶地方帶來吉祥瑞氣。