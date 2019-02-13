他買回流落日本的千年紅檜 讓祖厝「修舊如舊」

2019-02-13 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市蘆竹湳社區毗鄰頭份工業區旁，雖影響地方發展，卻因緣聚會保留近50座三合院，居民成立苗栗縣傳統聚落文化協會，推動古厝保存及延續傳統文化工作，蘆竹湳好采頭藝術祭今年邁入第6年，以「豬年」、「家」為主題，在地企業家林光清的祖厝是「家」的大驚奇。

林家祖厝1935年中部大地震後重建，紅磚工法細緻、屋梁是台灣檜木，三角形、45度的屋架具有西洋建築風格，融合台灣、日本和西洋文化之美，但因家族外移逐漸頹圮，林家5年前以修復古蹟工法「修舊如舊」去年底完工重現風華，祖厝內外規畫4大展區。

家族起家厝旁的龍眼樹及屋旁豬舍，見證歷史與林家生活軌跡，值得一提的是祖厝的梁柱木材； 林光清說，台灣最好的木材紅檜，日據時期大量流落到日本，歷經數十年，他因緣際會下透過友人牽線，從日本買回台灣，用來修復祖厝梁柱，如同他一樣，長年都在外奮鬥，「落木歸根」特別有親切感。

林家祖厝修復紀錄片「家在蘆竹湳」將於2月15日晚上6點在蘆竹湳藝文廣場蚊子電影院首映，播出林家如何從遍地蘆竹的沼澤白手起家，及蘆竹湳發展史，下午3點則有「主人帶路」導覽，林光清分享林家傳承百年的精神，及他千里尋根的心路歷程。

即將登場的蘆竹湳好采頭藝術祭重頭戲元宵活動，2月16日上午9點起在蘆竹湳登場，免費提供蘿蔔燈DIY、「不一樣的光」蘿蔔燈雕刻比賽、「今年不槓龜」祈求發財金元寶擲筊比賽、學生藝文演出，傍晚炒米粉、摃丸湯免費共食，晚間蘿蔔燈點燈祈福遶境，紙風車劇團晚上7點在藝文廣場壓軸演出。

林光清說，乞龜、蘿蔔燈等傳統，都是先民生活智慧、敬天愛土精神，也是蘆竹湳最美麗的文化風景，邀請紙風車劇團演出，主要是紙風車以經典劇碼「唐吉訶德」的不屈不撓精神，呼應蘆竹湳推動社區工作不遺餘力。