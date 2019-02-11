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培育體育人才 桃市教育局宣布調高膳食費補助

2019-02-11 14:48聯合報 記者李京昇╱即時報導

為鼓勵學校培育優秀體育人才，累積選手參賽經驗，也考量到近年來物價上漲，顧及選手用餐品質及交通往返，桃園市政府教育局今天宣布，107學年度第2學期開始調高參賽者膳食費補助，並依實際路程距離補助參賽交通費。

市府教育局體育保健科長鄭卉玶說，市府訂定「桃園市高級中等以下學校參加國內運動競賽補助要點」，補助參賽選手的交通費、膳食費。

新學期開始，只要選手參賽地點在桃園市，每人膳食費補助從100元調高至160元，外縣市地區，每人膳食費由200元調高至250元，並依實際路程距離補助參賽交通費，期望透過更好的補助機制，提昇選手實力及運動水準。

桃園市府教育局今天宣布107學年度第2學期開始，提高補助運動參賽選手的膳食費用。...
桃園市府教育局今天宣布107學年度第2學期開始，提高補助運動參賽選手的膳食費用。圖／市府提供
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