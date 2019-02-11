竹市戶外自動化管理停車場 快速方便還能省荷包

2019-02-11 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



夾在雨刷上的停車單繳了沒？新竹市府今年推動10處戶外停車場無人自動化管理，針對新竹市內公有戶外停車場進行自動化升級，未來民眾不用持單到超商繳費，可以直接在自動繳費機立即解決，並改以無人自動化停車場計費方式，停車超過一小時後，以半小時為單位計費乙次，方便性升級。

這10處戶外公有停車場分別是果菜市場、後火車站、停七、湳雅街、台溪、東園市場、北大路、東區區公所及站前停一、停二機車停車場，其中果菜市場停車場、後火車站停車場已於春節前啟用，本周陸續啟用停一、停二兩處停車場，自動化升級工程將陸續於3月底前完工。

交通處長倪茂榮表示，過去竹市多處公有停車場倚賴人工開單收費，民眾得拿著繳費單到便利超商排隊繳費，若忘繳常累積出一疊疊繳費單，面臨被催繳且加收費用處境，也產生更多行政程序與資源浪費，因此無人自動化管理，以柵欄設備與代幣管制車輛進出，以代幣取代紙張，也不用再找超商繳費，變得更環保、便利且快速。

倪茂榮說，東區區公所停車場停車格數少，加裝柵欄佔據空間，因此在該處試辦「影像智慧停車柱」，停車場無柵欄也無須拿取代幣，將車停放車格後，停車柱就能智慧辨識車牌，等同取幣入場，離場前到繳費機繳費後即可離場，使用者輕鬆停車、繳費離場更快速，若民眾沒繳費離場，也提供多元繳費管道如第三方支付、全國繳費網等即時繳交停車費方式，亦可減少代收手續費之支出。

除東區區公所停車場之外，其餘9個停車場以無人自動化停車場較優惠方式計費，過去人工開單則，每小時收費乙次，自動化停車場，停車一小時後就改以半小時為單位計費。以停車1小時20分鐘為例，以每小時20元計，過去需繳2小時費用40元，更改後以1.5小時計繳費30元，不僅自動化還能幫民眾省荷包。