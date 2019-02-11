竹東生態公園廁所馬桶遭毀 環保局：已報警

2019-02-11 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東鎮生態河濱公園籃球場旁的景觀廁所，春節期間遭人惡意破壞， 1個坐式馬桶嚴重損壞，新竹縣政府環保局在臉書粉絲專頁公布馬桶支離破碎的照片，譴責破壞行為，並表示已報警追究，目前已委請廠商重新安裝，網友看到照片則痛批「這種行為真可恥！」

環保局表示，為了讓來運動的民眾方便如廁，去年陸續在竹東河濱公園各區塊設置4處公廁，每處都安裝3到4個馬桶，並派員維護、清掃，因此廁所設施狀況良好，民眾也給予正向的反應。

沒想到春節連假期間，河濱公園籃球場旁的景觀廁所，竟遭人破壞1座陶瓷馬桶，碎片散落一地，環保局人員發現後，只好趕緊封閉該廁，但也將現場照片PO出，譴責破壞公物的惡行。

網友看到也紛紛在底下留言痛批「沒有公德心」、「沒水準」，也有人懷疑是放鞭炮炸壞的，希望抓到凶手後一定要嚴懲，否則之後照樣來破壞。

環保局指出，公廁破壞案目前已報警處理，不過因河濱公園幅員遼闊，周邊監視器數量不足，要追出元凶恐怕不太容易，目前已請廠商到場評估毀損狀況，進行後續報價安裝更新。