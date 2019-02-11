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開春首場大型就業博覽會16日新竹登場 逾3千職缺

2019-02-11 13:05聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

開春後全台首場大型就業博覽會「2019開薪就業 職來運轉 桃竹苗地區就業博覽會」，將於本周六(16日)在新竹縣體育館登場，迎接年後轉職求職潮，現場有高達60家知名企業，提供3300個職缺，其中京元電子更是祭出最高8萬元的誘人高薪，歡迎求職或轉職的朋友前往參加。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，今年景氣熱絡，又逢台商回流，企業求才需求增加，本次徵才以科技業職缺最多，佔69%，其次是傳產及服務業，中高階管理職缺佔總職缺達37%，起薪超過30K以上的職缺更超過51%以上。

現場有包含友達、聯華電子、台灣高鐵等60家知名企業，提供3300個職缺，許多科技廠如釩創科技、力晶科技、旺宏電子等工程師職缺薪資皆達5萬元，其中京元電子更是祭出最高8萬元的誘人高薪。

考量民眾使用3C普及，現場將採用「就業媒合系統」，求職者如已在台灣就業通登錄履歷，並在活動現場完成「求職報到」程序，就可憑「身分證字號」到每個廠商攤位進行面談，不必重覆填寫求職履歷資料，可大幅節省時間與程序。

現場也設置「科技趣味體驗專區」，有「AR虛擬面試」讓求職者藉由電子設施增加臨場經驗，也可用VR眼鏡以虛擬實境方式，觀看職場工作環境等多項科技互動設施。就業博覽會從上午10點到下午3點，歡迎民眾踴躍參與體驗。

另外，為了讓民眾更便利抵達會場，桃竹苗分署備有免費接駁專車，自早上8點到下午3點半，每30分就有一班接駁車往返新竹火車站至活動會場。

就博會最新職缺內容可上活動專屬網頁https://goo.gl/TFaiij、桃竹苗分署徵才活動E網http://www.jobs.org.tw、台灣就業通www.taiwanjobs.gov.tw，或上網輸入關鍵字「2019桃竹苗地區就業博覽會」查詢，也可電洽(03)4855368分機1809。

開春後全台首場大型就業博覽會「2019開薪就業 職來運轉 桃竹苗地區就業博覽會」...
開春後全台首場大型就業博覽會「2019開薪就業 職來運轉 桃竹苗地區就業博覽會」，將於本周六(16日)在新竹縣體育館登場。圖／勞動部桃竹苗分署提供
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求職新竹高薪

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