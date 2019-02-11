竹市議會新春團拜 茶花香中上崗

2019-02-11 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市議會有別於過往新春團拜，今天別開生面舉辦茶花展迎賓，除了散布新春氣息，也展現議會柔性的一面。新竹市議會議員們與職員工在茶花香中互道恭喜，讓年後上班首日充滿活力與衝勁。

負責佈展的新竹市茶花研究學會理事長洪素靜說，茶花是新竹市的特產，學會辦過無數次的茶花展，大部分是在戶外，這是第一次嘗試在辦公場域展出茶花，新竹市議會是一個典雅的歷史建物，茶花的高雅正好襯托出市議會的莊嚴肅穆又不失柔美。

新竹市議會議長許修睿表示，從他上任以來，茶花研究學會就熱心提供不一樣的茶花擺設，讓辦公室生意盎然，訪客們對於辦公室的茶花設計都感到非常驚艷，所以當茶花研究學會提出茶花展構想時，他一口答應提供場地讓學會發揮，也感謝茶花研究學會用心推廣新竹市茶花的決心跟毅力。

許修睿也希望市府能將茶花產業納入觀光休閒推廣重點項目，甚至設立茶花藝術創意園區，將新竹市的茶花之美行銷出去。新竹市茶花研究學會理事長洪素靜說，茶花種類上千種，今天在議會展出多株名為「情人節」的茶花，正好讓參觀的民眾趕在2月14日情人節前夕，前來花前拍照、打卡。

另外，因為以議會為展場的特殊性，特別邀請插花名家林美姿及謝美足老師以其專業結合櫻花蒼勁枝幹與柔美典雅的茶花，創作出名為「花開富貴」的茶花大作，展現新年喜氣及欣欣向榮的景象。