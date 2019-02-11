竹縣府新春團拜 副縣長陳見賢、秘書長陳季媛亮相

2019-02-11 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣政府今天上午舉辦新春團拜活動。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

上任1個半月的新竹縣長楊文科，今天在縣政府新春團拜中，合體新上任的副縣長陳見賢及秘書長陳季媛，他表示，與副縣長陳見賢肝膽相照、推心置腹，與秘書長陳季媛則曾共事30年，個性溫柔的她做事卻非常有魄力，今天開始縣府團隊重新組合，以新的團隊面對所有鄉親。

楊文科強調，從今天起將捲起袖子、同心協力為竹縣未來的30年榮景打拚。他也表示，縣府人事以安定、內升為主，希望縣府同仁不遲疑、不推託，緊跟施政腳步，展望未來，做不好是縣府的責任，沒有藉口，縣府團隊使命必達。

楊文科在團拜致詞中也提到川普與習近平緾鬥升溫貿易戰，將改變全球供應鏈，受到貿易關稅措施影響，很多台商也有洄游台灣的布署，他認為這是一個新的局面，也是一個新的契機。面對全新時代，新竹縣射出AI智慧園區、璞玉計畫、園區三期等「三支箭」，楊文科更點名相關主管，未來的四年內，每一季每一年都要進度。

楊文科也關切人口老化問題，指出2018年65歲以上佔14%，代表每7人就有一位老人，到2030年65歲以上人口將達20%，也就是邁入超高齡社會。要如何因應這樣的局面，最重要的就是長照的問題，希望縣府能夠及時因應做好長照規劃，做好老人的照護，讓他們活得有尊嚴、活得更好。