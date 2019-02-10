想體驗桃園最長溜滑梯 小心違停遭開單

2019-02-10 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市府在風禾公園打造「全市最長的溜滑梯」，長達50公尺滾輪滑梯過年期間吸引大批人潮，但周邊也現違規停車亂象，不少汽機車違規停放人行道，警方接獲民眾檢舉到場拍照取締，初四（8日）起就開出16件罰單，市警方協同市府經多天宣導、巡查，違停狀況已大幅減緩。

風禾公園屬於防災型公園，市府工務局斥資7900萬元整治周圍水圳，並利用滯洪池高低落差打造7座溜滑梯，其中1座長達50公尺的滾輪式溜滑梯最受矚目，號稱全桃園最長溜滑梯，上月底正式開園後吸引大批遊客造訪。

春節期間民眾也紛紛朝聖，公園湧進上千人，為了體驗最長溜滑梯得排隊半小時以上，同時也衍生周邊違規停車亂象，春節連假期間警方會優先勸導，但每天仍開單10至20件。

對此，桃園警分局協調市府養工處，利用交通錐阻絕，黏貼「文小二」停車場位置告示，引導民眾前往停放，並提醒民眾勿於人行道違規停車以免受罰，另桃園拖吊場公吊車配合派出所協助巡查，大部分民眾都能配合，昨天、今天為止，周邊人行道均無違停情事，交通順暢。