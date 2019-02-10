歡度元宵 竹市府16日發太空探索提燈

2019-02-10 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



春節年假雖進入尾聲，但下周還有元宵節同慶，新竹市府年節太空燈飾《蓋亞》地球成最新打卡美拍熱點，為迎接年後的元宵佳節，接續推出「太空漫遊慶元宵」，16日晚上邀請大小朋友們以太空主題扮裝，並提供限量5千個探索燈籠，讓太空人們在護城河畔來場奇幻的太空漫遊，欣賞河畔太空藝術燈區。

新竹市政府推出「新竹過好年」太空藝術燈飾，飄浮地球蓋亞在年節期間更成外地遊客朝聖的打卡熱點，市府延續太空主題，在元宵前夕舉行「太空漫遊慶元宵」，於2月16日晚上6點至8點半，在新竹北大公園和護城河畔（府後街與世界街交叉口）熱鬧展開，除了安排好吃好玩的市集，當天還有FOCA馬戲團、知名歌手小宇、Lara、新竹交響管樂團帶來精采音樂饗宴。

新竹市府臉書粉絲頁「新竹市 新鮮事」也推出「打造太空裝」影片教學（https://reurl.cc/pZ0jZ），由VAS studio工作室帶領大湖國小的學生搶先動手做，利用不穿的外套、褲子、廢紙，發揮創意做出專屬自己、最環保的太空裝，邀請各位大小朋友響應，在活動當天穿上最酷炫的太空裝來一場太空漫遊。