打造職能學習空間 桃園要為非行少年安裝翅膀

2019-02-10 14:02 中央社 桃園10日電



桃園市有一家特別的餐廳「加力力輕食吧」預計在農曆年後開幕，希望透過公、私部門的合作，推動弱勢少年培力就業計畫，協助曾經迷途的少年學習一技之長，培養穩定就業的能力。

「給孩子魚吃，不如教他如何釣魚」，許多民眾耳熟能詳的西方諺語，對台灣的非行少年來說，卻是再實用不過的箴言。桃園少年之家從105年起，就與社會局規劃「青少年餐飲職場培訓計畫」提供一系列的訓練課程及職場實作，發掘青少年對未來工作的興趣也提早與職場接軌，以建立良好工作態度與習慣，

幕後推手也是桃園少年之家執行長張進益表示，這次少年之家更進一步打造加力力輕食吧，規劃一個培養非行少年職能的空間。「加力力」店名如其字，代表了3個力量，包括政府的支持、民間非營利組織的力量，以及培養與輔導「非行少年」自食其力的力量。

「非行少年」，依據少年事件處理法之規定，12歲以上未滿18歲之少年，有犯罪行為或犯罪之虞者，成為觀護處分之對象。

張進益指出，根據警政署統計，12到18歲的少年嫌疑犯，每年都有一萬人左右，這些孩子們多半生長在不健全的家庭，在日常生活及就業上特別需要關懷與包容，否則就容易退縮，一般的職場、職訓及教師，欠缺這樣的環境與認知，這也容易讓這些少年們，只能不停的更換工作。

加力力輕食吧店長劉心湄表示，餐廳延聘台北亞都麗緻大飯店西餐資深主廚周志同傳授手藝，在口味及飲食的專業上沒有問題，也因為了解這些小朋友在社會上跟家中都曾受過傷害，因此會以鼓勵、陪伴、愛與讚美的方式去支持這些少年，希望帶給他們家的感覺。

院生員工阿冀告訴中央社記者，「其實陸陸續續做過幾份工作，但最久就是3個月」，聽到少年之家要成立餐廳，一直想要開一家快炒店的念頭，這時候突然清晰了起來。第一次，阿冀主動的表達了參與意願，希望透過這次的機會，學習更好的服務態度與餐飲經驗，為將來奠下基礎。

另一位院生員工小聰說，因為這邊都是老師，如果提出反應或是有什麼問題，不會像外面的雇主般，除了扣薪就是打罵，老師會用較和緩的態度來矯正問題，自己較能接受。也間接的發現了自己對下廚的興趣，到了加力力輕食吧工作學習，除了要精進自己的餐飲技能，也希望藉此養活自己。

這間位在桃園區三民公園旁，占地47坪大、可容納50個座位的加力力輕食吧，預計在2月11日正式營運，主要提供輕食及飲品，它同時也是個少年培力就業工坊，期望能培力至少10位具有烘培、餐飲或經營管理能力的青少年，從職場中建立自信心，也紓解弱勢青少年自立生活及經濟問題。