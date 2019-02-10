桃園市中壢中平商圈「春宵約繪」新春團拜相見歡
中平商圈發展協會(中壢火車站前)在中平商圈徒步區、中平路公民會館舉辦新春團拜暨環保宣導，帶領石頭里各鄰長、歌唱班、環保志工隊、各里民與店家相互拜年，打破都市鄰里冷漠的刻板印象。
中平商圈理事長、石頭里里長劉柏成表示，許多遠遊他鄉的老少青壯都在春節返鄉時，與家人和闊別已久的鄰居親朋聚首相見，並於會中展現充沛活力，勁歌、演歌、熱舞、舞龍舞獅、合唱團在在體現地方的向心力。劉柏成更帶領大眾迎財神，透過傳統的跳加官儀式，祈求「豬」業滿賺，家戶富貴平安。
劉柏成說，中壢站前地區歷史豐富且文化多元，近年來致力於推動各項公益與藝文計畫，便是希望為地方發展及文化傳揚盡一份心力，帶來更多生機與活力，並透過商圈的熱鬧人潮散播愛心，永續為社會注入溫暖。
中平商圈位於中壢火車站前，為青年學子潮流文化聚集地，有小西門町的美譽。劉柏成表表示，商圈發展協會近年來每到過年期間，總會舉辦一系列的迎好春活動，讓中壢充滿濃濃的年味。
已經連續舉辦第4年的「春宵約繪」，今年提前於大年初五2月9日在徒步區熱鬧登場，近200位市民扶老攜幼報名參加彩繪燈籠與手搓湯圓，劉柏成還邀請數十位啟智院生與獨居長者到場同樂團圓，共同沈浸於年節的氛圍中感受社的關懷和溫暖。
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