桃園市中壢中平商圈「春宵約繪」新春團拜相見歡

2019-02-10 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



立委吳志揚（中左）和石頭里里長劉柏（中右）與民眾一起展現成果。圖／中平商圈發展協會提供 分享 facebook 中平商圈發展協會(中壢火車站前)在中平商圈徒步區、中平路公民會館舉辦新春團拜暨環保宣導，帶領石頭里各鄰長、歌唱班、環保志工隊、各里民與店家相互拜年，打破都市鄰里冷漠的刻板印象。

中平商圈理事長、石頭里里長劉柏成表示，許多遠遊他鄉的老少青壯都在春節返鄉時，與家人和闊別已久的鄰居親朋聚首相見，並於會中展現充沛活力，勁歌、演歌、熱舞、舞龍舞獅、合唱團在在體現地方的向心力。劉柏成更帶領大眾迎財神，透過傳統的跳加官儀式，祈求「豬」業滿賺，家戶富貴平安。

劉柏成說，中壢站前地區歷史豐富且文化多元，近年來致力於推動各項公益與藝文計畫，便是希望為地方發展及文化傳揚盡一份心力，帶來更多生機與活力，並透過商圈的熱鬧人潮散播愛心，永續為社會注入溫暖。

中平商圈位於中壢火車站前，為青年學子潮流文化聚集地，有小西門町的美譽。劉柏成表表示，商圈發展協會近年來每到過年期間，總會舉辦一系列的迎好春活動，讓中壢充滿濃濃的年味。