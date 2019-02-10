竹縣芎林飛鳳山 健行賞櫻兼看台北101

2019-02-10 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



想賞櫻不必跑太遠！新竹縣芎林鄉飛鳳山，近期已有櫻花陸續綻放，過了9天春節連假大魚大肉的日子，正好到飛鳳山的登山步道走一走，看看美麗的櫻花，活動一下筋骨，收心準備工作了。

飛鳳山海拔462公尺，有幾條不同的登山路線，都會通往飛鳳山最高點的觀日亭，不少山友選擇走長度2.8公里的觀日坪古道，從山腳下的飛鳳山牌樓附近的第一停車場出發，往石壁潭山方向爬，再繞往觀日亭，再從另一側的由雲谷寺、代勸堂下山， 剛好繞完一圈飛鳳山知名景點，最後回到出發地點，路程約2.5小時。

從石壁潭山往觀日亭方向的路上，會經過「風情萬景」咖啡廳，這間在山上經營的小咖啡廳，地理位置相當好，可以憑高眺覽山景，園內種的櫻花陸續綻放，吸引不少路過的山友進去休息，喝杯咖啡、吃個點心補充體力，順便欣賞美景，不過咖啡廳只有假日營業，想造訪的山友可別平日去撲空。

另外，許多山友到飛鳳山最高點的觀日亭，都會仔細往北邊看，看看是否能看見遠在80公里外的台北101大樓，甚至有山友將自己幸運拍下的101照片，就貼在觀日亭這邊與其他山友分享。

不少人好齊飛鳳山只有462公尺高，與101大樓中間還隔了一個桃園縣，為什麼肉眼就能看到？原來是地勢的關係，由於飛鳳山和101大樓間正好有大漢溪及關西鎮的山坳相連結，中間無法蓋建築物，山友才有機會看到101。